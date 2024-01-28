لا يفوتك هذا المساء|تفاصيل استهداف قاعدة أمريكية وطبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

كشف رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية، على حدود الأردن، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. 80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن نحو ٨٠٪ من أنفاق حركة «حماس» تحت قطاع غزة لا تزال سليمة، بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها المركزية فى حربها على القطاع، للمزيد اضغط هنا.

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش فى مباراة أهلى جدة

أكد د.محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة أهلي جدة بكأس دبي للتحدي، للمزيد اضغط هنا.

كأس آسيا: منتخب الإمارات يتعادل مع طاجيكستان ويحتكم للأشواط الإضافية

تعادل منتخب الإمارات مع طاجيكستان بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر، للمزيد اضغط هنا.

الفخرانى ونيللى كريم يعودان إلى الكوميديا.. ومكى يتمسك بـ«الكبيرأوى»

يواصل عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية تصوير أعمالهم الجديدة، تمهيدًا لعرضها خلال الموسم الرمضانى المقبل، لتتحول مواقع التصوير إلى «خلايا نحل» تسابق الزمن للانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر الكريم، للمزيد اضغط هنا.