السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا وتتأهل لأولمبياد باريس.. "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور ضمن قائمة top 10

لايفوتك هذا المساء
لايفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| مصر ترد على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة.. و"الحوثى" يعلن مهاجمة سفينة شحن عسكرية أمريكية

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21، للمزيد اضغط هنا.

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في الغربية، للمزيد اضغط هنا.

جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

كشف مصدر في نادي الزمالك عن تطورات المفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق في يناير، للمزيد اضغط هنا.

"هيجيلي موجوع" لتامر عاشور ضمن قائمة top 10 على موقع يوتيوب

حققت أغنية هيجيلي موجوع للفنان تامر عاشور، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تمكنت من تحقيق 13 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال أسبوعين فقط، كما احتلت المركز الثاني ضمن قائمة top 10 على الموقع، وتصدرت التريند، للمزيد اضغط هنا.

إسرائيل تواصل إبادتها للفلسطينيين.. والدول الغربية تساعدها وتوقف تمويل "الأونروا"

أعلن العديد من الدول الغربية، وقف تمويلها الإضافي إلى وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدعوة اتهام عدد من موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل، للمزيد اضغط هنا.

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