لا يفوتك هذا المساء| مصر ترد على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة.. و"الحوثى" يعلن مهاجمة سفينة شحن عسكرية أمريكية

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

هيئة الاستعلامات: مصر ترد على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول حدودها مع غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613998

جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للفرق المُشاركة فى أمم إفريقيا لليد

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات، للفرق المُشاركة في أمم إفريقيا لليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613971

سامح شكرى: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة.. وما يحدث فى فلسطين مخالف لمعايير الإنسانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يحدث في قطاع غزة مخالف لجميع معايير الإنسانية ويشير إلى أن المجتمع الدولي في وضع غير متسق مع المبادئ والدعوات لمراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613988

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة بالضفة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلتها عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613969

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات بالفرافرة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 7858 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كاملة تسمى "مأمورية الفرافرة الكلية" تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613944

ضبط الطبيب المتهم بالتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"الحوثى" يعلن مهاجمة سفينة شحن عسكرية أمريكية بخليج عدن

قالت حركة الحوثي اليمنية إن قواتها نفذت هجومًا على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشن جاز في خليج عدن. جاء في بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، نقلته رويترز: "تواصل القوات المسلحة اليمنية الرد على أي عدوان أمريكي أو بريطاني على بلادنا باستهداف كل مصادر التهديد في البحر الأحمر والعربي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613933

كأس الأمم.. غينيا الاستوائية تكتسح كوت ديفوار برباعية وتتأهل إلى دور الـ 16

واصل منتخب غينيا الاستوائية مفاجآته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وضرب صاحب الأرض والجمهور كوت ديفوار برباعية تاريخية. وحقق منتخب غينيا الاستوائية انتصارا تاريخيا 4-0 على مضيفه منتخب كوت ديفوار، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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«اتركوا أرض العزة».. تظاهرات في دول أوروبا تنديدا بالعدون الإسرائيلي على غزة

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء دول أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، حيث فر أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم منذ أن شن قوات الاحتلال الإسرائيلية هجومًا مُباغتًا جويًا وبريًا على قطاع غزة في 7 أكتوبر وأعلنت إسرائيل الحصار الكامل للانتقام. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4613811