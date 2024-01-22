الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للفرق المُشاركة فى أمم إفريقيا لليد

وزير الشباب
وزير الشباب

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات، للفرق المُشاركة في أمم إفريقيا لليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلي أهمية البطولات التي تستضيفها مصر سواء عالميًا أو قاريًا فى الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتنشيط السياحة.

وقال الوزير- في تصريحات صحفية اليوم-: "إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، التي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدًا سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة المهمة".

وعبر المشاركون في البطولة الإفريقية لليد عن سعادتهم البالغة بزيارة المعالم السياحية المصرية، متوجهين بالشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة والاهتمام الكبير الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الروح الرياضية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الإفريقية.

وتم تنظيم الجولة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية"، وبحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق المُشاركة في البطولة، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

يشار الى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية، وقد زارت عددا من منتخبات كرة اليد المشاركة في النسخة الـ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ الأماكن الأثرية فى مصر، وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية لاعبى الفرق من المنتخبات المختلفة داخل الأماكن الأثرية.

وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية أمم أفريقيا لليد تنشيط السياحة الأحداث الرياضية الكبرى

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