الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«اتركوا أرض العزة».. تظاهرات في دول أوروبا تنديدا بالعدون الإسرائيلي على غزة

جريدة الدستور

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء دول أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، حيث فر أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم منذ أن شن قوات الاحتلال الإسرائيلية هجومًا مُباغتًا جويًا وبريًا على قطاع غزة في 7 أكتوبر وأعلنت إسرائيل الحصار الكامل للانتقام.

وفي لندن، تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقرب من سيرك أكسفورد، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية واللافتات مطالبين بإنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة.

وكانت شرطة العاصمة لندن، التي نشرت أكثر من ألف ضابط على الأرض، حذرت مسبقًا من أن "أي شخص يحمل علمًا يدعم المقاومة الفلسطينية "حماس" أو أي منظمة زعمت بأنَّها "إرهابية" محظورة أخرى سوف يتم اعتقاله"، وبعد ذلك اعتقلت 15 شخصًا.

تظاهرات حاشدة فى تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل للمحتجزين

تظاهرات حاشدة فى صعدة اليمنية نصرة لغزة ورفضًًا للقصف الأمريكى على اليمن

اعتقالات مستمرة

على الرغم من خطر الاعتقالات، فإن حملة التضامن مع فلسطين، التي ساعدت في تنظيم المسيرة الأخيرة في لندن، تمضي قدمًا في مسيرة أخرى يوم تلو الآخر.

وأحدثت التظاهرات تصاعد التوتر في أوروبا بسبب الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية "حماس"، حيث تخضع المظاهرات لتدقيق مختلف الحكومات والسلطات التي تقوم بقمع المتظاهرين الذين يتحدثون دعمًا لفلسطين.

 قمع غير مسبوقة ضد النشاط الفلسطيني

وقال أنس مصطفى، من  CAGE، وهي منظمة مناصرة مستقلة مقرها في المملكة المتحدة، لمجلة TIME في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد شهدنا حملة قمع غير مسبوقة ضد النشاط الفلسطيني في جميع أنحاء القارة"، مُشيرًا: "دعم فلسطين يتم تجريمه بشكل متزايد".

ودعت إستر ميجور، نائبة مدير البحوث في أوروبا بمنظمة العفو الدولية، السلطات الأوروبية إلى حماية وتسهيل حق كل فرد في التعبير عن نفسه والتجمع السلمي، مشيرة إلى أن العواقب المدمرة للحرب "تجبر العديد من الناس في أوروبا، بشكل مفهوم، على الاحتجاج من أجل حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الفلسطينيين". 

عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين رغم الاعتقالات 

وفي الأسبوع الماضي، تمت إضاءة المعالم الأثرية والمباني الحكومية في جميع أنحاء أوروبا باللونين الأزرق والأبيض لإظهار التضامن مع إسرائيل.

بينما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى الشوارع في مدن مثل باريس وبرلين وروما ومدريد للاحتجاج على القصف الانتقامي الذي تشنه الحكومة الإسرائيلية على غزة. 

 

وفي جلاسكو، أعربت حشود ضخمة عن تضامنها مع الفلسطينيين، بما في ذلك والدي الوزير الأول حمزة يوسف، الذي تحاصر عائلته حاليًا في غزة.

العدوان الإسرائيلى غزة قطاع غزة المتظاهرين الغارات الجوية الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة

مواد متعلقة

تظاهرات حاشدة فى تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل للمحتجزين

تظاهرات حاشدة فى صعدة اليمنية نصرة لغزة ورفضًًا للقصف الأمريكى على اليمن

الأكثر قراءة

عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ضبط الطبيب المتهم بالتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس