تظاهرات حاشدة فى تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل للمحتجزين

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم السبت، بخروج تظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وعقد صفقة تبادل للمحتجزين.

وتظاهر العشرات من أقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص، ليلة الجمعة، وخيموا طوال الليل أمام منزله للاحتجاج على ما قالوا إنه تقاعس الحكومة في تأمين إطلاق سراح أحبائهم وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق، أغلقت أمهات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة طريقًا في تل أبيب ويطالبن بالتوصل إلى صفقة جديدة.