نتنياهو: إسرائيل ستسيطر أمنيًا بشكل كامل على غزة بعد الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل ستسيطر أمنيًا على قطاع غزة بشكل كامل بعد الحرب؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة يجب أن يكون منزوع السلاح وأن يكون تحت سلطة أمنية إسرائيلية وبتحكم إسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم التالي للحرب هو اليوم الذي يكون بعد القضاء على حركة حماس، فقبل كل شيء يجب أن نحقق الانتصار، وهذا لن يكون إلا بتحقيق أهداف الحرب، مؤكدًا أن الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية، بل على وجود إسرائيل وقيام دولة يهودية، مشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية لن يكون بعد نتيناهو، بل سيكون بعد القضاء على الشعب الإسرائيلي.