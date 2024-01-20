السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مقتل 2 فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان

غارة بجنوب لبنان
غارة بجنوب لبنان

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، في نبأ عاجل، بأن 2 قتلا نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرق مدينة صور، الواقعة جنوب لبنان.

وقبل قليل، شنت مُسيّرة إسرائيلية غارة على طريق البازورية جنوب لبنان، وأنباء عن سقوط ضحايا.

كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة، الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، للاشتباه في تسلل طائرة مُسيّرة.

وكانت كتيبة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت، اليوم، عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة.

غارة اسرائيلية جنوب لبنان القاهرة الإخبارية

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