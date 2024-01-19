باحث: نتنياهو نجح فى جر بريطانيا وأمريكا للحرب نيابًة عن إسرائيل

قال رامي الدباس، الباحث في شئون الشرق الأوسط، إن الهجمات التي شنها الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أثرت بشكل كبير ليس فقط على اقتصاد المنطقة بل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وأضاف "الدباس" اليوم الجمعة، خلال مداحلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فشل إلى الآن في غزة، ويريد توسعة رقعة الحرب بإدخال "حزب الله" في الحرب، مشيرًا إلى أنه دفع أمريكا وبريطانا للحرب نيابة عن إسرائيل.

وأوضح أن البعض سينجر إلى الحرب التي يريد نتنياهو أن يوسع رقعتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان له موقف واضح بأنه لن يشترك في هذه الحرب.