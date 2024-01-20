السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سرايا القدس: قنصنا جنديًا إسرائيليًا جنوب مدينة غزة

قناص كتيبة سرايا
قناص كتيبة سرايا القدس

أعلنت كتيبة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة؛ حسبما أفادت قناة "الغد" في نبأ عاجل لها.

وأمس الجمعة، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهدافها مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مضادة للأفراد، إضافة إلى استهداف جندي إسرائيلي قرب المبنى في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استهدفت أيضًا فصائل المقاومة جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وتم استهدافها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين.

المقاومة الفلسطينية مدينة غزة سرايا القدس قنص جندي

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