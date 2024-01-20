القاهرة الإخبارية: انفجار المبنى السكنى فى دمشق ناجم عن 4 صواريخ

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن سكان المنطقة الغربية لدمشق أكدوا أن الانفجار الضخم الذي وقع صباح اليوم، والذي طال قادة في الحرس الثوري الإيراني، ناجم عن 4 صواريخ استهدفت المبنى ودمرته بالكامل، مشيرًا إلى أن الصواريخ الأربعة التي استهدفت المبنى، كانت متزامنة مع بعضها.

وأضاف خليل، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السكن، كان يتردد عليه العديد من الأشخاص ويرتدون ملابس مدنية ولا يظهر عليهم إن كانوا عسكريين أو سياسيين، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه من قبل الإيرانيين سقوط 4 عدد القتلى، لكن العدد أكبر من ذلك.

وأوضح، أن ما يتم الاعلان عنه من عدد القتلى والجرحى، يأتي من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، وصفحات تابعة للحرس الثوري الإيراني أو قيادات بالحرس الثوري.

وأكد، أنه عندما يتم استهداف محيط العاصمة دمشق يتم إطلاق رشقات صاروخية وتتصدى لها وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لتلك الصواريخ وتسقط بعضًا منها، مشيرًا إلى أن المسافة ما بين الجولان السوري المحتل والعاصمة قريبة جدًا لا تتعدى 50كلم، مؤكدًا أن وسائل الدفاع الجوي لا يمكن أن تتصدى لتلك الصواريخ السريعة عند استهدافها منطقة قريبة.