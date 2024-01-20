باحث سياسى: ما حدث فى دمشق إرهاب دولى

أكد الكاتب والباحث السياسي، أسامة دنُّورة، أن ما حدث صباح اليوم السبت، في العاصمة دمشق، باغتيال عناصر إيرانية في منطقة مدنية هو إرهاب دولي.

وأضاف "دنورة"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية الاغتيال والاستهداف لم تكن في منطقة عسكرية، بل كانت في منطقة مدنية، مشيرًا إلى أن إسرائيل استمرأت قتل المدنيين بعد كل ما قامت به من مجازر في غزة.

وأكد الباحث السياسي أن الأمر بالنسبة لإسرائيل أصبح كتحصيل حاصل، وقتل المدنيين كأضرار جانبية نتيجة وبفضل الدعم الأمريكي.