السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف سيكون رد الفعل الإيرانى على اغتيال قادتهم على يد الاحتلال؟.. باحث يُجيب

الاحتلال
الاحتلال

أكد د. علاء الأصفري كاتب وباحث سياسي، أن الاغتيالات سياسة إسرائيل المعتادة، وإيران احتفظت بحق الرد، مشيرًا إلى أن الرد سيكون بقدر الحدث.

وأضاف الأصفري، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب مستمرة بين كل من جبهة المقاومة وإسرائيل الذي يعتبر بأن هذه المعركة هي معركة وجود بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه منذ أيام كلنا نعرف بأن رد الفعل الإيراني كان كبيرًا بقصف مقرات الموساد في أربيل، وكانت ضربة مؤلمة جدًا للاستخبارات الإسرائيلية، فإيران لا تصرح متى تكون الضربة ولكنها لن تتأخر بالرد.

وأوضح، أن إسرائيل اليوم ردت الضربة، حيث قامت باستهداف 5 من القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني الذين يعملون كمستشارين في سوريا.

القاهرة الإخبارية الاغتيالات إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني سوريا

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