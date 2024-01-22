"الحوثى" يعلن مهاجمة سفينة شحن عسكرية أمريكية بخليج عدن

قالت حركة الحوثي اليمنية إن قواتها نفذت هجومًا على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشن جاز في خليج عدن.

جاء في بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، نقلته رويترز: "تواصل القوات المسلحة اليمنية الرد على أي عدوان أمريكي أو بريطاني على بلادنا باستهداف كل مصادر التهديد في البحر الأحمر والعربي.

آخر تطورات الأوضاع في غزة

قال مسئولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى الخير في جنوب قطاع غزة، واعتقلت طاقمًا طبيًا، وفرضت حصارًا على آخر يوم الإثنين.

وتقدمت القوات للمرة الأولى داخل منطقة المواصي القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب غزة، حيث يقع المستشفى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "قلق للغاية" بشأن سلامة فرقه "المحاصرة داخل" مستشفى الأمل الآخر في خان يونس، والذي قال إنه "محاصر" من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 50 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب 100 آخرون في الغارات العسكرية الإسرائيلية على خان يونس منذ مساء الأحد.

وأوضح أشرف القدرة:"نعتقد أن العديد من الضحايا عالقون تحت الأنقاض وفي مناطق اجتاحتها قوات الاحتلال ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم".

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الإثنين إن 25295 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 63000 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وحفر الفلسطينيون قبورًا مؤقتة في أراضي مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، لدفن بعض من قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

ويكتظ المستشفى، وهو أكبر مستشفى لا يزال يعمل في غزة، بالجرحى، الذين أنتظر الكثير منهم ساعات طويلة حتى تصل وسائل النقل إلى المكان، لكنهم لم يجدوا سوى عدد قليل من الأسرة والإمدادات والأطباء الذين لم يناموا لأكثر من 24 ساعة.

عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، بعد تكهنات بوجود خطط لإطلاق سراح رهائن جدد من غزة. لا يوجد أي اقتراح حقيقي من قبل حماس. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو عنه قوله لممثلي عائلات الرهائن بعد أن اقتحم بعض أقارب الرهائن جلسة لجنة في البرلمان، مطالبين باتفاق إطلاق سراح، هذا غير صحيح.