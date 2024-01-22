400 ألف فلسطينى بقطاع غزة يعيشون "مجاعة حقيقية" وتفشى أكثر من 20 مرضًا

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون مجاعة حقيقية، إضافة إلى تفشي أكثر من 20 مرضا مختلفا في أوساط النازحين.

وقال المكتب - في بيان صحفي - "إن هناك أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب غياب الرعاية الصحية، كما قصفت طائرات الاحتلال أكثر من 5 مراكز تؤوي نازحين في خان يونس".



وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، في تصريح، "إن الوضع الصحي في خان يونس كارثي ولا يوصف، وهناك أعداد كبيرة من الجرحى يفترشون الأرض في مجمع ناصر الطبي"، مشيرا إلى أن تأخر وصول الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة عدوان الاحتلال يشكل خطرا على حياة المصابين، فيما تجد الطواقم الطبية صعوبة بالغة في علاج عشرات الحالات الخطيرة نتيجة نقص الإمكانيات.

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح "إن قوات الاحتلال قطعت التواصل مع مجمع ناصر الطبي تمامًا"، مشيرا إلى أن الوضع صعب مع نقص الإمكانيات، كما أن هناك حاجة ملحة لإنشاء مستشفيات ميدانية في رفح.. وأوضح أنه جرى استقبال 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال على خان يونس اليوم.