لا يفوتك هذا المساء|استمرار حبس مستريح السيارات 15 يوما.. و"الداخلية" تطلق أغنية "سنة ورا سنة"

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

تعليمات جديدة من "التموين" لضمان بيع السكر بـ27 جنيهًا للمواطنين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل إصدار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 3 للعام الجاري 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيهًا.

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614978

"الداخلية" تطلق أغنية "سنة ورا سنة" في إطار الاحتفالات بالذكرى 72 لعيد الشرطة (فيديو)

أطلق قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "سنة ورا سنة" في إطار الاحتفالات بالذكرى 72 لعيد الشرطة. وقام بغنائها ياسمينا العبد، كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614993

احتفالًا بعيد الشرطة الـ 72.. "الداخلية" تطلق مسرحية "هنا مصر"

أطلقت وزارة الداخلية مسرحية "هنا مصر" فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 72، والتي ترصد فيها بطولات الشرطة المصرية بالإسماعيلية، وكيف حافظت الشرطة المصرية على الهيكل البوليسي لها؟..

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614987

استولى على مليوني جنيه.. استمرار حبس مستريح السيارات 15 يوما

أقر مستريح السيارات باستيلائه على مليوني جنيه من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم مقابل الحصول على أرباح شهرية، وأووضح أنه لم يفي بوعده لهم وامتنع عن رد الأموال، وقد أمر قاضي المعارضات المختص باستمرار حبسه 15 يوما.

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614957

استدعاء عضو هيئة التدريس وآخرين في قضية "نائبة الغش"

قررت النيابة الكلية بقنا، استدعاء نيرمين محمد نورالدين، عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ودكتوره جامعية واثنين من الموظفين، في قضية “نائبة الغش”، للاستماع لأقوالهم في الشكوى المقدمة من المعيدة ضد النائبة نشوى محمد رائف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط.

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614912

السفير الصيني بالقاهرة يشيد بالعلاقات المصرية الصينية

ثمن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم الثلاثاء، في خلال احتفالية إقامتها السفارة بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني التقليدي العلاقات المصرية الصينية، معتبرا أن العلاقة بين البلدين استثنائية وتقوم على الشراكة.

لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614970

الأردن يحذر من خطر توسع واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من خطر توسع واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وشدد الصفدي، اليوم الثلاثاء، على أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه القتل والدمار الذي تلحقه إسرائيل في قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614967

"عملية ترميم".. فيتوريا يعيد بناء دفاع المنتخب قبل موقعة دور الـ16

حجز منتخب مصر مكانه بين منتخبات دور الـ١٦، كوصيف للمجموعة الثانية، بعد أن جمع ٣ نقاط من ٣ تعادلات، جميعها بنتيجة ٢-٢، الأمر الذى جعل القلق يتسلل إلى الجميع بسبب اهتزاز مرمى محمد الشناوى ٦ مرات، خلال مباريات الدور الأول. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4614943