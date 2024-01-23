الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء عضو هيئة التدريس وآخرين فى قضية "نائبة الغش"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

قررت النيابة الكلية بقنا استدعاء نيرمين محمد نورالدين، عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ودكتورة جامعية واثنين من الموظفين، في قضية “نائبة الغش”، للاستماع لأقوالهم في الشكوى المقدمة من المعيدة ضد النائبة نشوى محمد رائف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط. 

كان البلاغ قد تضمن تعدي نائبة الغش بالضرب والسب عليهم أثناء ضبطها متلبسة بالغش أثناء تأدية الامتحانات بالفرقة الثالثة بالكلية خلال الشهر الجاري، أمام الطلاب داخل اللجنة.

وأرسل مجلس التأديب بجامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الأسبوع الماضي، استدعاء للنائبة نشوى محمد رائف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط «طالبة جامعية» انتساب عام، للاستماع لأقوالها فيما نسب إليها من اتهامات على خلفية ضبطها متلبسة بالغش عن طريق سماعة أذن والتعدي على عضوة هيئة تدريس بكلية الحقوق أثناء تأدية الامتحانات بالفرقة الثالثة، بعد أن رفضت الاستدعاء الأول لسماع أقوالها خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تستجب حتى الآن رغم استماع الشئون القانونية إلى عدد من الطلاب ومراقبة اللجنة خلال الامتحان الأخير يوم الأربعاء الماضي.

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