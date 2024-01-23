"قوس قزح" للصحة العقلية.. 9 أطعمة ملونة لتعزيز الطاقة والسعادة

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة وقوة الدماغ، كثيرًا ما يتساءل الناس عن الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامهم الغذائي لدرء الأمراض المزمنة والخرف والاكتئاب وتزويد أجسامهم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

وبصرف النظر عن النظام الغذائي المتوازن، يوصي خبراء التغذية بإضافة مجموعة من الألوان إلى طبقك لتحسين ليس فقط وظيفة الجسم ولكن الوظيفة الإدراكية، من بين هذه الأطعمة هي الأطعمة النباتية.

وتحتوي الأطعمة النباتية الملونة المختلفة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تدعم وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية.

ونستعرض خلال هذا التقرير، طرقًا مختلفة لإضافة الألوان إلى طبقك وكيف تفيدك، وفقًا لـ"hindustantimes".

1. الخضار والفواكه الملونة

تهدف إلى استهلاك مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه الملونة. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف ودعم الوظيفة الإدراكية.

2. الخضر الورقية

فهي غنية بالفولات، وهو أمر مهم لإنتاج الناقلات العصبية واستقرار المزاج.

3. التوت

فهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يساهم في اضطرابات المزاج.

4. الأطعمة البرتقالية والصفراء

تناول الأطعمة مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الحلو. أنها تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامينC، وهي مفيدة لصحة الدماغ ووظيفة المناعة.

5. الأطعمة الأرجوانية

تشمل الفواكه الأرجوانية مثل العنب والتوت الأسود والخوخ. تحتوي على مادة الأنثوسيانين التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب.

6. الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة الملونة مثل الكينوا والأرز البني والقمح الكامل. توفر هذه الحبوب طاقة مستدامة وترتبط بتحسين الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.

7. المكسرات والبذور

تناول وجبة خفيفة من مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان. أنها توفر الدهون الصحية والألياف والمواد الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الدماغ.

8. البروتينات الخالية من الدهون

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات والتوفو. توفر هذه الأطعمة الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الناقلات العصبية.

9. الأعشاب والبهارات

دمج الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل وإكليل الجبل. أنها تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزيز المعرف.