أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

يعانى الكثير من مشكلة الانتفاخ، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك الأزمة وما الأطعمة التي يجب الحرص على الابتعاد عنها من أجل الوقاية من مشكلة الانتفاخ، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة مشكلة الانتفاخ بشكل كبير.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك بعض الحالات أن تزيد من تفاقم الجهاز الهضمي وتسبب الانتفاخ مثل، مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، متلازمة القولون العصبي (IBS)، مرض الاضطرابات الهضمية، فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، سرطان المبيض، عدم تحمل الجلوتين أو اللاكتوز.

يمكن أن تسبب بعض الأطعمة أيضًا الانتفاخ، فيما يلي بعض من أفضل وأسوأ الأطعمة للانتفاخ :

الخضروات الصليبية

الكرنب والبروكلي والملفوف من الخضروات الصليبية التي تحتوي على الرافينوز، وهو السكر الذي ينتج الغازات ويجعلك منتفخًا، ومع ذلك، فإن تناولها بشكل متكرر قد يساعد على المدى الطويل، فقالت سينثيا ساس، محررة التغذية المساهمة في الصحة: ​​"إن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والألياف بشكل مستمر يؤدي إلى وجود جهاز هضمي أقوى وأكثر صحة وأقل عرضة للانتفاخ"، لذلك يمكنك الاستمرار في تناول الخضار الخضراء.

وبحسب ما جا في الموقع، فللمساعدة على الهضم، يمكنك محاولة طهي الخضار بالبخار: "إن طهي أي نوع من الخضار يخفف الألياف، فقد يجعل خضرواتك أسهل في الهضم.

البقوليات

تُعرف الفاصوليا، إلى جانب العدس وفول الصويا والبازلاء، بالأطعمة المسببة للغازات، على الرغم من أنها تحتوي على ما يكفي من البروتين، إلا أنها تحتوي أيضًا على سكريات وألياف لا يستطيع جسمك امتصاصها، وهذا يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

اجمع البقوليات مع الحبوب الكاملة سهلة الهضم، مثل الأرز أو الكينوا، واشرب الكثير من الماء، وسوف يعتاد جسمك في النهاية على الأطعمة الغنية بالألياف، مما قد يقلل من الأعراض.

ألبان

قد تكون مصابًا بعدم تحمل اللاكتوز إذا شعرت بالغازات بعد تناول بضع شرائح من الجبن أو وعاء من الحبوب مع الحليب. يفتقر الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز إلى الإنزيمات اللازمة لتكسير اللاكتوز (السكر الموجود في منتجات الألبان)، عندما يحدث ذلك، يمكن أن يتسبب في تكوين الغازات في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

لذا، قبل أن يصل إليك كل هذا الغاز، ابتعد عن منتجات الألبان واختر العديد من البدائل الخالية من اللاكتوز أو غير الألبان المتوفرة

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

تحتوي بعض الأطعمة على الكثير من الكربوهيدرات، مما قد يساهم في زيادة الغازات مما يسبب شعورًا بالضيق في المعدة، وذلك لأن جسمك لا يستطيع هضم بعض الكربوهيدرات الموجودة في تلك الأطعمة، فأن تلك اأطعمة تحتوي على كربوهيدرات لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاصها بالكامل. هناك، تتراكم الكربوهيدرات غير المهضومة، وتسحب الغازات والسوائل الزائدة – وهي أسباب الانتفاخ، مثل المشمش، والكرز، والخوخ، بطيخ، الخرشوف، البنجر، بصل، بازيلاء، تفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، ويحتوي على الفركتوز والسوربيتول، وهي سكريات موجودة في الفواكه لا يستطيع الكثير من الناس تحملها، مما قد يؤدي إلى الغازات والشعور بالانتفاخ الذي لا مفر منه.

الأطعمة المالحة

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، إن تجنب الصوديوم ليس بالأمر السهل مثل عدم استخدام الملح.