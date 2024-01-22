الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

الانتفاخ
الانتفاخ

يعانى الكثير من مشكلة الانتفاخ، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك الأزمة وما الأطعمة التي يجب الحرص على الابتعاد عنها من أجل الوقاية من مشكلة الانتفاخ، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة مشكلة الانتفاخ بشكل كبير.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك بعض الحالات أن تزيد من تفاقم الجهاز الهضمي وتسبب الانتفاخ مثل، مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، متلازمة القولون العصبي (IBS)، مرض الاضطرابات الهضمية، فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، سرطان المبيض، عدم تحمل الجلوتين أو اللاكتوز.

يمكن أن تسبب بعض الأطعمة أيضًا الانتفاخ،  فيما يلي بعض من أفضل وأسوأ الأطعمة للانتفاخ :

الخضروات الصليبية

الكرنب والبروكلي والملفوف من الخضروات الصليبية التي تحتوي على الرافينوز، وهو السكر الذي ينتج الغازات ويجعلك منتفخًا، ومع ذلك، فإن تناولها بشكل متكرر قد يساعد على المدى الطويل، فقالت سينثيا ساس، محررة التغذية المساهمة في الصحة: ​​"إن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والألياف بشكل مستمر يؤدي إلى وجود جهاز هضمي أقوى وأكثر صحة وأقل عرضة للانتفاخ"، لذلك يمكنك الاستمرار في تناول الخضار الخضراء.

وبحسب ما جا في الموقع، فللمساعدة على الهضم، يمكنك محاولة طهي الخضار بالبخار: "إن طهي أي نوع من الخضار يخفف الألياف، فقد يجعل خضرواتك أسهل في الهضم.

البقوليات

تُعرف الفاصوليا، إلى جانب العدس وفول الصويا والبازلاء، بالأطعمة المسببة للغازات، على الرغم من أنها تحتوي على ما يكفي من البروتين، إلا أنها تحتوي أيضًا على سكريات وألياف لا يستطيع جسمك امتصاصها، وهذا يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

اجمع البقوليات مع الحبوب الكاملة سهلة الهضم، مثل الأرز أو الكينوا، واشرب الكثير من الماء، وسوف يعتاد جسمك في النهاية على الأطعمة الغنية بالألياف، مما قد يقلل من الأعراض.

ألبان

قد تكون مصابًا بعدم تحمل اللاكتوز إذا شعرت بالغازات بعد تناول بضع شرائح من الجبن أو وعاء من الحبوب مع الحليب. يفتقر الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز إلى الإنزيمات اللازمة لتكسير اللاكتوز (السكر الموجود في منتجات الألبان)،  عندما يحدث ذلك، يمكن أن يتسبب في تكوين الغازات في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ. 

لذا، قبل أن يصل إليك كل هذا الغاز، ابتعد عن منتجات الألبان واختر العديد من البدائل الخالية من اللاكتوز أو غير الألبان المتوفرة

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

تحتوي بعض الأطعمة على الكثير من الكربوهيدرات، مما قد يساهم في زيادة الغازات مما يسبب شعورًا بالضيق في المعدة، وذلك لأن جسمك لا يستطيع هضم بعض الكربوهيدرات الموجودة في تلك الأطعمة، فأن تلك اأطعمة تحتوي على كربوهيدرات لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاصها بالكامل. هناك، تتراكم الكربوهيدرات غير المهضومة، وتسحب الغازات والسوائل الزائدة – وهي أسباب الانتفاخ،  مثل المشمش، والكرز، والخوخ، بطيخ، الخرشوف، البنجر، بصل، بازيلاء، تفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، ويحتوي على الفركتوز والسوربيتول، وهي سكريات موجودة في الفواكه لا يستطيع الكثير من الناس تحملها، مما قد يؤدي إلى الغازات والشعور بالانتفاخ الذي لا مفر منه. 

الأطعمة المالحة

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، إن تجنب الصوديوم ليس بالأمر السهل مثل عدم استخدام الملح.

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ وغازات البطن وغازات البطن تجنب الانتفاخ وغازات البطن الانتفاخ وغازات البطن

مواد متعلقة

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الأرصاد: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

وزير الأوقاف يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه تجاه الصومال

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى