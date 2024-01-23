استولى على مليونى جنيه.. استمرار حبس مستريح السيارات 15 يوما

أقر مستريح السيارات باستيلائه على مليوني جنيه من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم مقابل الحصول على أرباح شهرية، وأووضح أنه لم يف بوعده لهم وامتنع عن رد الأموال، وقد أمر قاضي المعارضات المختص باستمرار حبسه 15 يوما.

كانت جهات التحقيق استعمت إلى أقوال ضحايا مستريح السيارات والذين أكدوا حصول المتهم منهم على أموال مقابل توظيفها في مجال تجارة السيارات ولكنهم فوجئوا بالنصب عليهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهم، عقب عدة بلاغات من ضحاياه، وأثناء التحقيق معه تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.