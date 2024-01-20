السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس مستريح التطبيقات الإلكترونية واثنين آخرين

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لاستيلائه على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.

قاضي المعارضات محكمة المطرية حبس المتهمين تهمة النصب على المواطنين النصب

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المواد المخدرة بالقاهرة

تجديد حبس متهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية

تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر 15 يوما

تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه من تجارة العملة

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب