قررقاضي المعارضات بشرق القاهرة، تجديد حبس متهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية تابعت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها في النصب على المواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة- فضلًا عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستخدمًا الصفة المنتحلة.