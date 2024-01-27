"هيجيلي موجوع" لتامر عاشور ضمن قائمة top 10 على موقع يوتيوب

حققت أغنية هيجيلي موجوع للفنان تامر عاشور، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تمكنت من تحقيق 13 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال أسبوعين فقط، كما احتلت المركز الثاني ضمن قائمة top 10 على الموقع، وتصدرت التريند.

أول أعمال تامر عاشور في 2024

وتعد أغنية هيجيلي موجوع أولى أعمال تامر عاشور في 2024، وهي من كلمات عليم، وتأليف عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وأنا بعيش".

آخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.