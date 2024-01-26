لا يفوتك هذا المساء| قرارات "العدل الدولية" تتفق مع رؤية واشنطن.. وهكذا استقبل لاعبو ليفربول خبر رحيل "كلوب"

لا يفوتك هذا المساء| الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن.. فى ختام المنتدى المالي الآسيوي.. وزيرة التخطيط تدعو وزير التجارة بهونج كونج لزيارة مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر، للمزيد اضغط هنا.

فى ختام المنتدى المالي الآسيوي.. وزيرة التخطيط تدعو وزير التجارة بهونج كونج لزيارة مصر

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، للمزيد اضغط هنا.

الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء قرار إيقاف وليد الركراكي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي بشأن إلغاء عقوبة الإيقاف والغرامة على وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، للمزيد اضغط هنا.

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن ردود أفعال لاعبي نادي ليفربول، بعد معرفتهم بقرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق بالرحيل نهاية الموسم الحالي، للمزيد اضغط هنا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات أبطال "حق عرب" لأحمد العوضى

يواصل صناع مسلسل “حق عرب” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، بشكل مكثف لخوضه السباق الرمضاني المقبل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، للمزيد اضغط هنا.

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

تشهد سوق الكتب فى إسرائيل حركة واضحة مع بداية العام الجارى 2024، حيث تنوعت إصداراتها بين الروايات والقصص الواقعية، ولكن بحبكة درامية، خاصةً عندما تتعلق الرواية بعالم أجهزة الاستخبارات،للمزيد اضغط هنا.