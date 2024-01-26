رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن ردود فعل لاعبي نادي ليفربول، بعد معرفتهم بقرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

وكان كلوب قد أعلن صباح اليوم الجمعة، أنه ينوي الرحيل عن منصبه نهاية هذا الموسم لينتهي مشواره على رأس القيادة الفنية والذي دام 9 سنوات.

لاعبو ليفربول لم يتم إخبارهم بقرار رحيل كلوب إلا قبل ساعات من الإعلان

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن لاعبي ليفربول لم يتم إخبارهم بقرار رحيل يورجن كلوب إلا قبل ساعات من الإعلان عن الأمر.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية، أنه قد تم إخبار محمد صلاح ورفاقه في البداية قبل الكشف عنه رسميًا في غضون ساعات قليلة، حتى يتمكنوا من استيعاب هذا الخبر الصادم، والذي أحزنهم كثيرًا.

وارتبط كلوب بعلاقة صديقة وطيدة مع لاعبي الفريق، وعلى رأسهم محمد صلاح وأليسون بيكر وفيرجل فان دايك وغيرهم من الركائز الأساسية للفريق.

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