شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.

واستضافت القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 17 مقابل 10.

وجاء شوط المباراة الأول بأداء راق من أحفاد الفراعنة وسط تفاعل جماهيري كبير من المشجعين المصريين الذين ملأوا الصالة عن آخرها.

تفاصيل المباراة:



بدأت المباراة بتألق كبير من كريم هنداوي الذي تصدى لثلاث كرات متتالية قبل أن يفتتح أحمد هشام (سيسا) وعلي زين أهداف الفراعنة مع مرور دقيقتين.

واستمر تألق كاتونجا ليساهم بتصديات مميزة في تفوق المنتخب مبكرًا ليسجل يحيى الدرع ومحمد سند هدفين جديدين وتتقدم مصر 4/0 مع الدقائق الخمسة الأولى.

سجل مسعود بركوس هدفين للجزائر وأضاف الدرع هدفا جديدا لتصبح النتيجة 5/2.

كريم هنداوي استمر في تقديم مستواه اللامع ليواصل منع الجزائر من إحراز الأهداف، ليسجل عادل وسيسا وعلي زين ثلاثة أهداف متتالية لتتقدم مصر 9/3 مع انتصاف الشوط الأول.

أضافت مصر هدفين جديدين عن طريق سند وسيسا لتتقدم 11/4 مع مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء.

تمكن محاربو الصحراء من تقليص الفارق بهدفين متتاليين ليرد أحمد عادل بهدف مصر الثاني عشر لتصبح النتيجة 12/6 مع مرور 22 دقيقة.

كاتونجا بطل الشوط بلا منازع واصل التصدي للتصويبات الجزائرية، أمام بركوس وأيوب العابدي ومختلف لاعبي الجزائر الذين عجزوا عن فك شفرة شباك كريم هنداوي.

وأحرز علي زين ومحمد سند وخيري المزيد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 17/10.



واستمر الأداء الهجومي للمنتخب المصري في الشوط الثاني من المباراة، وأحرز لاعبونا 12 نقطة قادتهم لتحقيق اللقب التاسع في تاريخ المنتخب وضمان التأهل لأولمبياد باريس 2024.