الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس آسيا: منتخب الإمارات يتعادل مع طاجيكستان ويحتكم للأشواط الإضافية

منتخب طاجيكستان
منتخب طاجيكستان

تعادل منتخب الإمارات مع طاجيكستان بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب طاجيكستان تقدم بهدف عن طريق وحيدت أزماتوفيتش خانونوف في الدقيقة 30 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زوير جوريبايف من الجهة اليسرى.

لاعبو منتخب الإمارات حاولوا إدراك التعادل، لكن محاولاتهم جاءت على استحياء باستثناء تسديدة يحيى الغساني في الدقيقة 91 من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 95، استطاع خليفة الحمادي تسجيل هدف التعادل الغالي للمنتخب الإماراتي بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها علي صالح من الجهة اليسرى، لينقذ فريقه ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

تشكيل الإمارات أمام طاجيكستان في كأس آسيا

أما عن تشكيل الإمارات أمام طاجيكستان في كأس آسيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: زايد سلطان الزعبي - خليفة مبارك الحمادي - بدر ناصر محمد - خالد  الهاشمي.

خط الوسط: يحيى نادر - عبدالله رمضان - فابيو ليما - طحنون الزعابط - يحيى الغساني.

خط الهجوم: كايو كانيدو.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، منتخب أستراليا، الذي انتصر على إندونيسيا بأربعة أهداف دون رد.

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