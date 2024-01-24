أيمن حسين يقود العراق للفوز على فيتنام في كأس آسيا 2023 بقطر

فاز منتخب العراق على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد في السد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب فيتنام سجل هدفًا في الدقيقة 18 عن طريق زيد تحسين بالخطأ في مرمى العراق، لكن تم إلغائه بسبب تدخل لاعب المنتخب الفيتنامي المتسلل في اللعبة.

واستطاع بوي هوانج فيت تسجيل الهدف الأول للمنتخب الفيتنامي في الدقيقة 42 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فان كانج كاوت من الجهة اليسرى.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه فان كانج كاوت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تدخله القوي على لاعب العراق، ليترك فريقه منقوص العدد.

المنتخب العراقي يدرك التعادل

وفي الشوط الثاني، استطاع المنتخب العراقي إدراك التعادل عن طريق ريبين غريب سولاقا في الدقيقة 47 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها علي جاسم من الجهة اليسرى.

وتمكن البديل أيمن حسين من تسجيل الهدف الثاني للعراقيين في الدقيقة 74 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها علي جاسم من الجهة اليسرى.

وسنحت فرصة تسجيل هدف آخر للمنتخب العراقي في الدقيقة 82 بعد احتساب ركلة جزاء لوجود خطأ ضد بوي هوانج فيت، لكن أيمن حسين سدد الكرة في القائم الأيسر مهدرًا فرصة تعزيز النتيجة.

واستطاع نجوين جوانج هاي تسجيل هدف التعادل لـ فيتنام في الدقيقة 91 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة نجوين ثان.

واستطاع أيمن حسين تسجيل ثالث أهداف العراقيين في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، مهديًا بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العراق لـ 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد منتخب فيتنام عند صفر من النقاط منهيًا البطولة في المركز الرابع بمجموعته.

يُذكر أن منتخب العراق ضمن التأهل إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة، بعد فوزه على اليابان وإندونيسيا.