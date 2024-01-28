مدرب الأردن: لم نتعمد الخسارة أمام البحرين.. ولا نخاف من العراق

شدد المغربي حسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، على صعوبة المباراة التي ستجمعه بالعراق غدا الإثنين في دور الـ16 لكأس آسيا التي تقام في قطر.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأحد بالدوحة: "المنتخب الأردني بأتم الجاهزية لخوض المواجهة القوية أمام منافس ظهر بصورة طيبة خلال دور المجموعات، وقدم مستويات كبيرة وحقق نتائج لافتة".

وأشار المدرب المغربي إلى أنه أعد لاعبي الأردن بالشكل الأمثل من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن، وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتابع عموتة "أداء المنتخب الأردني كان جيدا خصوصا في أول مباراتين ضد ماليزيا وكوريا الجنوبية واكتسبنا ثقة كبيرة بعد جمع أربع نقاط وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة".

وأضاف: "اللقاء الأخير الذي خسره المنتخب الأردني أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، شهد غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين".

وشدد: "لم نتعمد الخسارة أمام البحرين من أجل تجنب مواجهة المنتخب الياباني في الدور الثاني، ولا يمكن لأي مدرب أن يشرك لاعبين أساسيين في المباراة الأخيرة ومهددين بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات".

ولفت المدير الفني لمنتخب الأردن إلى أنه منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء الذين لم يقدموا أمام المنتخب البحريني المستوى المأمول، معتبرا أن ملف تلك المباراة تم إغلاقه بالكامل.

وبسؤاله عن إمكانية اللجوء لخطة دفاعية لمواجهة الهجوم القوي لمنتخب العراق، أجاب عموتة "المنتخب الأردني لا يخشى أحدا ويملك طموحا كبيرا بالذهاب بعيدا في البطولة، وسندافع عن حظوظنا بكل قوة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي".

وختم الحسين عموتة تصريحاته "المنتخب الأردني عانى قبل البطولة من بعض المشاكل الدفاعية لكن الأداء تحسن كثيرا على مستوى التركيز والتمركز وهو ما ظهر واضحا في مباراتي ماليزيا وكوريا الجنوبية".