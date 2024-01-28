تشكيل الإمارات أمام طاجيكستان في ثمن نهائي كأس آسيا

كشف البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لـ الإمارات، عن تشكيل فريقه لمواجهة طاجيكستان، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

وتُقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي بقطر، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN ASIAN cup 1.

تشكيل الإمارات أمام طاجيكستان في كأس آسيا

أما عن تشكيل الإمارات أمام طاجيكستان في كأس آسيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: زايد سلطان الزعبي - خليفة مبارك الحمادي - بدر ناصر محمد - خالد الهاشمي

خط الوسط: يحيى نادر - عبدالله رمضان - فابيو ليما - طحنون الزعابط - يحيى الغساني

خط الهجوم: كايو كانيدو

وسيواجه المنتصر من تلك المباراة في دور ربع النهائي، منتخب أستراليا، الذي انتصر على إندونيسيا بأربعة أهداف دون رد.