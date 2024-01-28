الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

كشف رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية، على حدود الأردن.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن الحادث وقع بالأمس، بعد هجوم بطائرة مسيرة، على الحدود السورية الأردنية، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة مالايقل عن 24 أمريكيا آخرين.

وأضاف: "تناولت وسائل إعلام أمريكية الخبر، وصدر بيان عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعتبره تصعيدا غير مسبوق، حيث لم يقتل أمريكي في هجوم كهذا منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "ماحدث ينذر بتصعيد عسكري جديد في المنطقة".



وواصل: "لم تعلن جهة مسئوليتها عن الحادث ولكن أمريكا تتدعي بأنها تمتلك المعلومات عن تورط جماعات مدعومة من إيران في الحادث، مما ينذر بمزيد من التصعيد، حيث لم تتوان أمريكا بالرد في العراق وسوريا".



وأكد أن الرئيس الأمريكي وإدارته في ورطة، نظرًا لبدء الحملات الانتخابية في عملها، الأمر الذي يترتب عليه رد سريع ربما يكون في الساعات المقبلة وليس الأيام.

