الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

جريدة الدستور

كشف رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية، على حدود الأردن.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن الحادث وقع بالأمس، بعد هجوم بطائرة مسيرة، على الحدود السورية الأردنية، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة مالايقل عن 24 أمريكيا آخرين.

وأضاف: "تناولت وسائل إعلام أمريكية الخبر، وصدر بيان  عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعتبره تصعيدا غير مسبوق، حيث لم يقتل أمريكي في هجوم كهذا منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر".
وتابع: "ماحدث ينذر بتصعيد عسكري جديد في المنطقة".


وواصل: "لم تعلن جهة مسئوليتها عن الحادث ولكن أمريكا تتدعي بأنها تمتلك المعلومات عن تورط جماعات مدعومة من إيران في الحادث، مما ينذر بمزيد من التصعيد، حيث لم تتوان أمريكا بالرد في العراق وسوريا".


وأكد أن الرئيس الأمريكي وإدارته في ورطة، نظرًا لبدء الحملات الانتخابية في عملها، الأمر الذي يترتب عليه رد سريع ربما يكون في الساعات المقبلة وليس الأيام.
 

استهداف القاعدة الأمريكية القاعدة الأمريكية حدود الأردن أمريكا القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة