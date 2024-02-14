تصدر كلًا من الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، والفنانة ريهام حجاج، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك عقب طرح البرومو الخاص بمسلسل "صدفة" الذي ينافس باقي في مسلسلات رمضان 2024.

ويتوقع الجماهير تقديم أيمن سلامة لـ ريهام حجاج، بشكل مختلف في موسم الدراما الرمضانية 2024، من خلال تقديم عمل كوميدي متميز عن باقي الأدوار السابقة لـ ريهام حجاج، والتي اعتادت على تجسيد شخصية من طبقة اجتماعية عالية، بعيدًا عن عالم الكوميديا، ولكن من المتوقع أن تظهر بشكل مختلف، مما جعل الجماهير متشوقة لمتابعة المسلسل.

ويعد مسلسل "صدفة" ليس أول تعاون مع الثنائي أيمن سلامة وريهام حجاج، بل هو العمل الرابع الذي يجمع بينهم، بعدما حققا سويًا نجاحات كثيرة وباهرة خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

أيمن سلامة وريهام حجاج.. كيف أصبحت العلاقة بين الثنائي؟

أبطال مسلسل صدفة لعام 2024

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل صدفة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.