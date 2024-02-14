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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024 |علاقة مختلفة بين أمير صلاح وحسن الرداد في محارب

أمير صلاح وحسن الرداد
أمير صلاح وحسن الرداد

تصدرت صورة الثنائي الفنان حسن الرداد والفنان أمير صلاح تريند “جوجل” خلال الساعات الماضية، وهذه الصورة من العمل الدرامي الذي جمعهم في مسلسل محارب الذي سيتم عرضه في الموسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل محارب

وعن أحداث مسلسل محارب 2024 فتدور أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل محارب، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد فى "محارب" (صور)

علاقة مختلفة بين أمير صلاح وحسن الرداد في محارب

على مدار الأحداث التي يقع بها حسن الرداد في مسلسل محارب، سيكون صديقة المخلص أمير صلاح، يساندة ويطمئنة، ليشكل الثنائي عمل فني قوي في عام 2024 من خلال مشاركتهم معًا في محارب.

علاقة مختلفة بين أمير صلاح وحسن الرداد في محارب
علاقة مختلفة بين أمير صلاح وحسن الرداد في محارب

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وسيتم إنطلاق أول حلقات المسلسل في أول ايام شهر رمضان 2024.

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 مختلفا، حيث يخوض “الرداد” قصة شاب بسيط من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى.

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