لعشاق الدراما.. قائمة أسماء أبطال مسلسلات رمضان 2024 والبوسترات كاملة

يستعد عشاق مسلسلات رمضان لعام 2024 لمشاهدة ومتابعة أبرز الأعمال الفنية لهذا العام، وتضم قائمة مسلسلات رمضان الكثير من الأعمال الدرامية للمميزة في رمضان 2024.

أبطال مسلسلات رمضان 2024

ويرصد الدستور لعشاق الدراما الرمضانية أسماء النجوم وأبطال مسلسلات رمضان 2024، إستعدادًا لشهر رمضان 2024، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أبطال وصناع مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

يشارك في بطولة مسلسل “سر إلهي” مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم روجينا أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للانتاج الفني.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته بجانب النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق.

أبطال وصناع مسلسل فراولة

"فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي

ويضم "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة أبرزهم:أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

أبطال وصناع مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

صناع وأبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، محمد فريد، بالاضافة لمحموعة من الفنانين ضيوف الشرف، ومن تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ومدير التصوير محمد عبد الرؤوف، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

النجم خالد النبوي يقدم المسلسل بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، ويشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.