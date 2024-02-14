الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على "لوك" نيللي كريم في مسلسل فراولة

كواليس مسلسل فراولة
كواليس مسلسل فراولة

تخوض الفنانة نيللي كريم هذا العام سباق مسلسلات رمضان 2024 بمسلسلها الكوميدي فراولة والذي فيه تعود إلى المسلسلات الكوميدية بعد تجربة مسلسل 100 وش الذي حققت فيه نجاح منقطع النظير، على الرغم من اعتياد الجماهير عليها الظهور في المسلسلات التراجيدية التي برعت في أدائها كذلك.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

وظهرت الفنانة "نيللي" في البوستر التشويقي لـ مسلسل فراولة وهي ترتدي ثياب من الفرو، والتي تدل على الثراء الفاحش، وهو ما تدور حوله قصة مسلسل فراولة التي تتمحور حول الفتاة "فراولة" وهي فتاة تنتتمي لأسرة متواضعة إذ أنها ابنة أحد حراس عقارات منطقة الزمالك وهي تحلم بترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأغنياء والمشاهير.

رحلة فراولة عبر أحداث المسلسل تنقلها بالفعل من حياة الفقر إلى حياة الثراء، إذ تعمل كقارئة فنجان وتنجح في إيهام بعض الناس بالعلم عن المستقبل، كما تعمل كذلك كخبيرة طاقة، وتكون نقطة تحولها عندما تعمل في مبيعات إحدى الشركات العالمية.

قبل عرض "فراولة".. أعمال كوميدية لمحمد سليمان عبد المالك منها "راجعين ياهوى"

قبل عرض "فراولة".. كيف نجحت نيللي كريم في رسم الضحكة؟

مع نيللي كريم تعرف على أبطال مسلسل فراولة في رمضان 2024

نيللي كريم من أيقونة الدفاع عن المرأة لـ"كوميديا لايت" بمسلسل فراولة

وبين صور مسلسل فراولة التي تم الكشف عنها على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نيللي كريم والفنان حجاج عبد العظيم والذي يلعب دور والدها أثناء كواليس تصوير المسلسل.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم ضمن مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل فراولة

و مسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج ال١٥ حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

وكانت من جهتها قد نشرت منصة "WATCH IT" على الصفحة الرسمية الخاصة بها مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله.

فراولة مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل فرولة أبطال مسلسل فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة حلقات مسلسل فراولة نيللي كريم مصطفي خاطر أحداث مسلسل فراولة فراولة رمضان 2024 عدد حلقات مسلسل فراولة رمضان 2024 دراما رمضان 2024 فريق عمل مسلسل فراولة رمضان مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل فراولة عرض مسلسل فراولة مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أهالي الإسكندرية يشيعون جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي لمثواهم الأخير

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إطلاق المرحلة الـ25 من "كلنا واحد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة