مسلسلات رمضان 2024| تعرف على "لوك" نيللي كريم في مسلسل فراولة

تخوض الفنانة نيللي كريم هذا العام سباق مسلسلات رمضان 2024 بمسلسلها الكوميدي فراولة والذي فيه تعود إلى المسلسلات الكوميدية بعد تجربة مسلسل 100 وش الذي حققت فيه نجاح منقطع النظير، على الرغم من اعتياد الجماهير عليها الظهور في المسلسلات التراجيدية التي برعت في أدائها كذلك.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

وظهرت الفنانة "نيللي" في البوستر التشويقي لـ مسلسل فراولة وهي ترتدي ثياب من الفرو، والتي تدل على الثراء الفاحش، وهو ما تدور حوله قصة مسلسل فراولة التي تتمحور حول الفتاة "فراولة" وهي فتاة تنتتمي لأسرة متواضعة إذ أنها ابنة أحد حراس عقارات منطقة الزمالك وهي تحلم بترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأغنياء والمشاهير.

رحلة فراولة عبر أحداث المسلسل تنقلها بالفعل من حياة الفقر إلى حياة الثراء، إذ تعمل كقارئة فنجان وتنجح في إيهام بعض الناس بالعلم عن المستقبل، كما تعمل كذلك كخبيرة طاقة، وتكون نقطة تحولها عندما تعمل في مبيعات إحدى الشركات العالمية.

وبين صور مسلسل فراولة التي تم الكشف عنها على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نيللي كريم والفنان حجاج عبد العظيم والذي يلعب دور والدها أثناء كواليس تصوير المسلسل.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم ضمن مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل فراولة

و مسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج ال١٥ حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

وكانت من جهتها قد نشرت منصة "WATCH IT" على الصفحة الرسمية الخاصة بها مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله.