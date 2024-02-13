الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع نيللي كريم تعرف على أبطال مسلسل فراولة في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..
مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة

تقدم الفنانة نيللي كريم هذا العام تجربة درامية مختلفة والتي ستكون التجربة الثانية من نوعية المسلسلات الكوميدية، من خلال مسلسل فراولة المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل ٢٠٢٤ "فراولة" ضمن سباق دراما رمضان.

يشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة يدور في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

تلجأ فراولة إلى القيام بالعديد من الحيل لتحقيق هدفها بينها الغناء الذي تتجه له ولا تكتفي به بل تلجأ إلى قراءة الفنجان وإيهام البعض بحدوث بعض الأحداث المستقبلية من خلال هذا العمل، ويصدقها بالفعل الكثير حتى يذيع صيتها.

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ثم تتحول حياة فراولة عندما تصبح خبيرة طاقة، وتعمل في مجال المبيعات بإحدى الشركات العالمية لتصبح بالفعل من الأثرياء، وتنتظرها العديد من المفاجآت من خلال العديد من المواقف الكوميدية.

مصطفى خاطر يحب فراولة وترفضه

يشارك نيللي البطولة الفنان صدقي صخر والذي يظهر ضمن أحداث المسلسل مقدما شخصية طبيب نفسى، بينما يقدم الفنان مصطفى خاطر دور شخص يرتبط بنيللي كريم عاطفيًا ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير ولكنها فتاة تحلم بالشهرة والفلوس.

مواعيد مسلسل فراولة 

ويأتي مسلسل "فراولة" ضمن مسلسلات الـ ١٥ حلقة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي في موسم رمضان المقبل 2024.

و كانت منصة "WATCH IT"  قد نشرت على الصفحة الرسمية الخاصة بها مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله.

ومسلسل فراولة يُظهر دور الإنفلونسر وكذلك خبراء الطاقة في التأثير على الناس من خلال مجموعة من المواقف الشيقة ذات الطابع الكوميدي الهادف.

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