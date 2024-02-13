مسلسلات رمضان 2024| "الدستور" تنشر صور جديدة من كواليس "الكبير أوي8"

حصلت “الدستور” على صور جديدة من كواليس مسلسل “الكبير أوي 8”، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد، ومحمد سلام، وحاتم صلاح، وعدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

تفاصيل جديدة في "الكبير أوي 8"

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أنه ستكون هناك حلقات جديدة عن الكاميرا الخفية أيضًا، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 نجاحًا كبيرًا كما حدث مع الأجزاء السابعة الماضية.

ظهور عدد من ضيوف الشرف

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن.

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن.

في سياق متصل، يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل، تصوير الحلقات، الذي انطلق قبل شهرين تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير أوى

مسلسل "الكبير أوي" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

من كوالبس مسلسل الكبير أوي 8

من كوالبس مسلسل الكبير أوي 8

من كوالبس مسلسل الكبير أوي 8

من كوالبس مسلسل الكبير أوي 8

من كوالبس مسلسل الكبير أوي 8