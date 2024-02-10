الكاميرا الخفية والهالوين.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل جديدة من كواليس "الكبير أوى8"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "الكبير أوي 8"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة الفنان أحمد مكي، والفنان محمد سلام، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد ومحمد سلام، وحاتم صلاح، تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وطرحت المنصة الرقمية WATCH IT عن البرومو التشويقي للجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي 8"، الذي سيخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، ضمن مسلسلات رمضان، كما طرحت الشركة المنتجة البوستر المنفرد لـ"أحمد مكي"، بشخصياته الثلاثة.

الكبير أوى 8

وكشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل العمل الفني عن تفاصيل جديدة من مسلسل "الكبير أوي 8"، حيث سيكون به عدد من المشاهد الخاصة بعيد الهالوين، ويشارك فيها الفنان أحمد مكي في دور الكبير، والفنان حاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام في دور هدرس.

تفاصيل جديدة في "الكبير أوي 8"

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أيضًا أنه ستكون هناك حلقات جديدة عن الكاميرا الخفية أيضًا، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 نجاحًا كبيرًا كما حدث مع الأجزاء السابعة الماضية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 8" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، بجانب الفنان أحمد مكي، الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية، وتجسد رحمة أحمد دور شخصية مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، والفنان مصطفى غريب في دور العترة نجل الكبير أوي، وهشام إسماعيل في دور فزاع، محمد سلام في دور هدرس، سماء إبراهيم في دور الكبيرة فحت، حاتم صلاح في دور نفادي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة شيماء سيف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.