الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نيللي كريم من أيقونة الدفاع عن المرأة لـ"كوميديا لايت" بمسلسل فراولة

نيللي كريم
نيللي كريم

ممثلة موهوبة وراقصة باليه محترفة منذ الطفولة، وُلِدَت في منطقة عروس البحر المتوسط ولديها جينات روسية تظهر في ملامحها.

انضمت إلى مدرسة الباليه وعملت راقصة في الأوبرا المصرية لفترة طويلة، حيث كانت واحدة من أفضل راقصات الباليه في الأوبرا المصرية. 

وبعد ذلك، شاركت في الشاشة المصرية لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" في عام 1995، ومن هنا بدأت مشوارها الفني. شاركت أيضًا مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر" عام 2000.

أيقونة الدفاع عن المرأة 

 

وامتازت نيللي كريم بالتنوع في اختياراتها الفنية، من أيقونة للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري من خلال المسلسلات الدرامية المليئة بالشجن والألم منها: "سجن النسا، تحت السيطرة، فاتن أمل حربي" وبعدها انتقلت هذا العام الي الكوميديا بمسلسل فراولة.

مسلسل فراولة رمضان 2024

ويشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، خاصة بين النجمات وعلى رأسهن الفنانة نيللي كريم التي تعود إلى الكوميديا بعد نجاح مسلسلها 100 وش.

ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل فراولة


مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

قصة مسلسل فراولة

قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت فراولة أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين، ولكن هل هي حقا غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشونه جميعًا.

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