قبل عرض "فراولة".. كيف نجحت نيللي كريم في رسم الضحكة؟

تعود الفنانة نيللي كريم للكوميديا في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" الذي يدور في إطار كوميدي، لكنه فكرة مختلفة تمامًا عن “100 وش” وستكون كوميديا هادفة تناقش قضية اجتماعية ويتكون من 15 حلقة فقط، الذي يعتبر خط جديد من الأعمال أثبت نجاحه مع الناس، خاصة أنه يكون سريع الأحداث ويشوق الجمهور باستمرار.

أحداث مسلسل 100 وش

وتدور أحداث المسلسل حول سكر "نيللى كريم" - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر "آسر ياسين" - نصاب محترف ايضا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر، ويتم تكوين عصابة كبيرة وتنفيذ العديد من عمليات النصب والسرقة مع مرورهم بمواقف كوميدية خلال هذه العمليات.

"بـ100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى دوريش، شريف دسوقى، علا رشدى، دنيا ماهر، زينب غريب، سلوى محمد على، لؤى عمران، سارة التونسى، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقى صخر، أسامة أبو العطا، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى.

فليم غبي منه فيه

وشاركت نيللي في فيلم غبي منه فيه بطولة سلطان هانى رمزى شاب اخرق تتصف تصرفاته بالغباء الشديد وقلة الخبره ولا يمكث فى عملاً أياما معدودة ويحدث كارثة، يعيش مع والده فايق عزب ويرهقه بغباءه،وله صديق وحيد هو نصه طلعت زكريا ادعى سلطان لحبيبته ساميه انه ليس فاشلا ولكن ضبش كان حرامى وهو يرفض العمل معه فى السرقه والأعمال الغير مشروعة.

قصة مسلسل فراولة

فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

"فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.