الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرض "فراولة".. أعمال كوميدية لمحمد سليمان عبد المالك منها "راجعين ياهوى"

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك

ينتظر الجمهور مشاهدة المسلسل الكوميدي "فراولة" الذي من المرتقب عرضه في رمضان القادم 2024 بطولة النجمة نيللي كريم، والذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لسابقة أعمال نيللي التي تستطيع أن تفرض نجاحها كل عام.

وقد لايعلم الكثيرون أن كاتب السيناريو لهذا العمل هو ذاته سيناريست الست كوم الناجح تامر وشوقية، وكذلك مسلسل راجعين ياهوى، وهو المؤلف الشاب محمد سليمان عبد المالك.

 نشأته

و محمد سليمان عبد الملك ولد في دولة الكويت في 1 مايو 1979، وانتقل إلى مصر ليقيم في مدينة الإسماعيلية وعندها استهل دراسته الجامعية وذلك في كلية الطب بجامعة قناة السويس.

بداياته

بدأ عبد الملك الكتابة وهو في سن صغيرة إذ كان حينها في الصف الثاني الابتدائي، وذلك عندما كان يتعاون مع بعض زملائه في الفصل لإعداد مجلات وقصص مصورة، وقبل أن يتطور أسلوبه الأدبي خلال المرحلة الإعدادية.

في بداية عمر 14 عامًا فقط، وتحديدًا في عام 1993، قدمته  مجلة "كل الناس" الأسبوعية بتقديمه كأصغر مراسل صحفي، وذلك عندما نشر له تحقيق صحفي وأكثر من مقال آنذاك، وبعد تجربته المبكرة في عالم الصحافة انتقل بعدها إلى الشعر والمسرح واهتم بالموسيقى.

كانت له بعض الأعمال الشعرية مثل "مرثية فارس"،"اذهبي"، "كلمات بيجماليون الأخيرة" و"بين الحب والقسوة". ولكن برغم مواهبه المتعددة، ظلت الكتابة وما تزال شغفه الأكبر.

النقلة الأساسية

كانت النقلة الأساسية في حياته عام 1998، وذلك عندما استجاب لإعلان المؤسسة العربية الحديثة في صحيفة "الأهرام" المصرية، والذي كان يطلب انضمام مؤلفين جدد إلى فريق مؤلفي روايات مصرية للجيب، وعندها تقدم محمد وهو لا يتجاوز العشرين عامًا بعد برواية (دماء في المعبد) والتي كتبها خصيصًا لهذا الغرض، مستوحيًا أجواءها من التاريخ الفرعوني الذي كان مفتونًا به منذ سنوات دراسته الثانوية. 

استطاع عبد الملك الفوز مع مجموعه قليلة من المؤلفين الجدد الذين انضموا معًا لإنتاج سلسلة جديدة من الروايات ونشرت قصة (دماء في المعبد) فيها تحت سلسلة (لوتس)، وبعدها استمر عبد الملك في كتابة العديد من الروايات المميزة، إذ كان عبد الملك متأثرًا بعالم روايات الجيب وأبرزها روايات سلسلتي ملف المستقبل ورجل المستحيل.

أعماله الفنية

إلى جانب ذلك قدم محمد العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية من بينها مسلسل أولاد الليل عام 2007، وكذلك مسلسل تامر وشوقية في العام نفسه، وفيلم عزة آدم عام 2009، والمسلسل الإذاعي فراولة عام 2009، كما قدم مسلسل باب الخلق عام 2012، وممالك النار عام 2014.

إلى جانب ذلك قدم محمد سليمان عبد المالك مسلسل راجعين ياهوى في رمضان عام 2022، والذي حمل اسم السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة وهو ما أثار دهشة الجمهور في البداية، إلا أن مسلسل "راجعين يا هوى" بالفعل تأليف أسامة أنور عكاشة، ولكن الكاتب محمد سليمان عبد المالك هو من كتب السيناريو والحوار، وقال عنه عبد المالك أن هذا المسلسل يعد من المسلسلات العزيزة على قلبه، وهو من بطولة خالد النبوي، وهنا شيحا ونور ووفاء عامر وأنوشكا بين عدد كبير من الممثلين الشباب والشابات، ومن إخراج محمد سلامة.

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