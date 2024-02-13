متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

تقوم وزارة التموين بفتح إضافة المواليد على بطاقة التموين كل عدة أشهر تسهيلًا على الأسر الأولى للرعاية في مواجهة أزمة الأسعار المتضخمة التي تعانى منها الأسواق المصرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين.

متى يتم تنزيل المواليد على بطاقات التموين؟

لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد تنزيل المواليد على بطاقة التموين لأصحاب بطاقات التموين، ولكن سيتم فقط فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات، فقال على المصيلحي بأنه لا يوجد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 إلا لأبناء أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء، الضمان الاجتماعي، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما حددت شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين لهذه الأسر وهي ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات، ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين وهي نفسها الخطوات المتبعة في كل مرة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين من مستحقين إضافة المواليد وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الاجتماعي، حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

وتأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 كالتالي:

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اضغط على فتح حساب جديد، اختر خدمات التموين، اضغط على أيقونة إضافة الأبناء غير المقيدين، سجل رقم الهاتف والرقم السري، اضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين، كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا، إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم اضافة مواليد لبطاقة التموين، كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة ضم الأبناء.