الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار حذر.. اسعار حديد عز اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024

اسعار حديد عز اليوم
اسعار حديد عز اليوم

ما زال يستقر سعر الحديد في مصر خاصة حديد عزيز عند نفس القيمة التي استقر عندها في معاملاته خلال الأيام الماضية وكذلك الحال بالنسبة لأسعار مواد البناء الأخرى. 

ننشر في التقرير التالي اسعار حديد عز اليوم في مصر وفق التداول المنشور على منصات تداول اسعار مواد البناء في الأسواق. 

اسعار حديد عز اليوم 

استقر سعر حديد عز في معاملاته عند 49،920 جنيه وذلك السعر الذي وصل إليه بعد أن وصل إلى 65 ألف في معاملاته في الاسابيع الماضية.

حديد بشاى               42،900 جنيه

حديد العتال               55،500 جنيه

حديد المعادى            54،500 جنيه

حديد الكومى             49،500 جنيه

حديد المراكبى          49،920 جنيه

حديد عطيه               55،250 جنيه

حديد العشري           49،500 جنيه

حديد الجيوشي          49،500 جنيه

حديد مصر ستيل      49،750 جنيه

حديد بيانكو               54،000 جنيه

حديد المصريين        52،000 جنيه

حديد سرحان            54،000 جنيه

الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

اسعار اسمنت اليوم في مصر 

 

أسمنت المعلم            2،090 جنيه

اسمنت السهم            2،060 جنيه

أسمنت الفهد             2،020 جنيه

أسمنت وادي النيل    2،100 جنيه

العسكري بني سويف 2،060 جنيه

أسمنت المسلح          2،130 جنيه

جنوب الوادي           2،020 جنيه

أسمنت المخصوص  2،130 جنيه

أسمنت السويس        2،140 جنيه

أسمنت السويدي       2،300 جنيه

أسمنت العسكري      2،000 جنيه

أسمنت النصر          2،090 جنيه

أسمنت سيناء 42.5  2،080 جنيه

أسمنت حلوان           2،130 جنيه

أسمنت المنيا             2،060 جنيه

أسمنت المهندس       2،250 جنيه

أسمنت تايتان            2،060 جنيه

أسمنت المصري      2،060 جنيه

أسمنت الممتاز          2،160 جنيه

أسمنت التعمير         2،150 جنيه

أسمنت الصعيد         2،250 جنيه

أسمنت أسيوط          2،250 جنيه

أسمنت المصريين    2،200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه

أسمنت البرج            2،350 جنيه

أسمنت الماكس         2،260 جنيه

أسمنت النهضة         2،400 جنيه

أسمنت أسوان           2،250 جنيه

أسمنت السد العالي    2،200 جنيه

أسمنت قنا             2،400 جنيه

 

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

 

طوب أحمر              24×11×6 سم         1،000 جنيه

طوب أحمر              24×11×12 سم      1،600 جنيه

طوب أحمر              25×12×13 سم      2،300 جنيه

طوب وردي             25×12×6 سم         3،135 جنيه

طوب خفيف             60×20×20 سم      1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ  40×20×20 سم      9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ  40×20×12 سم      6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت           25×12×6 سم      1،500 جنيه

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

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الذرة بـ 15400 جنيه والصويا بـ 23000.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اسعار حديد عز اليوم أسعار حديد عز حديد عز اليوم اسعار اسمنت اليوم في مصر اسعار اسمنت اليوم سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

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