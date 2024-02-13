استقرار حذر.. اسعار حديد عز اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024
ما زال يستقر سعر الحديد في مصر خاصة حديد عزيز عند نفس القيمة التي استقر عندها في معاملاته خلال الأيام الماضية وكذلك الحال بالنسبة لأسعار مواد البناء الأخرى.
ننشر في التقرير التالي اسعار حديد عز اليوم في مصر وفق التداول المنشور على منصات تداول اسعار مواد البناء في الأسواق.
اسعار حديد عز اليوم
استقر سعر حديد عز في معاملاته عند 49،920 جنيه وذلك السعر الذي وصل إليه بعد أن وصل إلى 65 ألف في معاملاته في الاسابيع الماضية.
حديد بشاى 42،900 جنيه
حديد العتال 55،500 جنيه
حديد المعادى 54،500 جنيه
حديد الكومى 49،500 جنيه
حديد المراكبى 49،920 جنيه
حديد عطيه 55،250 جنيه
حديد العشري 49،500 جنيه
حديد الجيوشي 49،500 جنيه
حديد مصر ستيل 49،750 جنيه
حديد بيانكو 54،000 جنيه
حديد المصريين 52،000 جنيه
حديد سرحان 54،000 جنيه
اسعار اسمنت اليوم في مصر
أسمنت المعلم 2،090 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،020 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه
العسكري بني سويف 2،060 جنيه
أسمنت المسلح 2،130 جنيه
جنوب الوادي 2،020 جنيه
أسمنت المخصوص 2،130 جنيه
أسمنت السويس 2،140 جنيه
أسمنت السويدي 2،300 جنيه
أسمنت العسكري 2،000 جنيه
أسمنت النصر 2،090 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيه
أسمنت حلوان 2،130 جنيه
أسمنت المنيا 2،060 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،060 جنيه
أسمنت المصري 2،060 جنيه
أسمنت الممتاز 2،160 جنيه
أسمنت التعمير 2،150 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
أسمنت البرج 2،350 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،400 جنيه
أسمنت أسوان 2،250 جنيه
أسمنت السد العالي 2،200 جنيه
أسمنت قنا 2،400 جنيه
سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه