الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب

فعاليات التدريب المصرى
فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك

انطلقت فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية، وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام، بميادين التدريب القتالى لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

وبدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات، واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

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