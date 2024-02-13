الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدء العد التنازلي باقي 27 يوم.. موعد شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024
موعد شهر رمضان 2024

بدأ العد التنازلي على حلول موعد شهر رمضان 2024 وبدء الاستعداد لفضل هذا الشهر الكريم والشعائر المميزة لهذا الشهر بداية من صلاة التراويح والسحور والإفطار وكل ما يشمله هذا الشهر من نفحات خاصة.

ننشر في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية ولكن تستطلع دار الافتاء المصرية هذا الموعد باستطلاع هلال الشهر الكريم لثبوت الرؤية الشرعية من عدمه.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان المبارك يكون الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 27 يوم، ويكون موعد اذان الفجر في اليوم الاول من الشهر الكريم في تمام الساعة 4:43 صباحًا، ويكون موعد اذان المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءً. 

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

قصة مسلسل إمبراطورية ميم فى شهر رمضان 2024

موعد اذان المغرب في شهر رمضان  2024

الاثنين 1 رمضان 1445 

آذان المغرب الساعة 6:01 

 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:02.

 

الأربعاء 3 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:02

 

الخميس 4 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:03

 

الجمعة 5 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:04

 

السبت 6 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:04

 

الأحد 7 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:05

 

الإثنين 8 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:06

 

الثلاثاء 9 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:06

 

الخميس 11 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:07

 

الجمعة 12 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:08

 

السبت 13 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:09

 

الاحد 14 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:09

 

الاثنين 15 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:10

 

الثلاثاء 16 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:10

 

الأربعاء 17 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:11

 

الخميس 18 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:12

 

الجمعة 19 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:12

 

السبت 20 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:13

قصة مسلسل إمبراطورية ميم فى شهر رمضان 2024

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الأحد 21 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:13

 

الاثنين 22 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:14

 

الثلاثاء 23 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:15

 

الأربعاء 24 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:15

 

الخميس 25 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:16

 

الجمعة 26 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:17

 

السبت 27 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:17

 

الأحد 28 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:18

 

الاثنين 29 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:18

 

الثلاثاء 30 رمضان 1445 

آذان المغرب 6:19

 

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اجازات شهر رمضان 2024

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اليوم كم شعبان 2024؟.. فضل الصيام في شهر شعبان 2024

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انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024

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