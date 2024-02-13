بدء العد التنازلي باقي 27 يوم.. موعد شهر رمضان 2024

بدأ العد التنازلي على حلول موعد شهر رمضان 2024 وبدء الاستعداد لفضل هذا الشهر الكريم والشعائر المميزة لهذا الشهر بداية من صلاة التراويح والسحور والإفطار وكل ما يشمله هذا الشهر من نفحات خاصة.

ننشر في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية ولكن تستطلع دار الافتاء المصرية هذا الموعد باستطلاع هلال الشهر الكريم لثبوت الرؤية الشرعية من عدمه.

موعد شهر رمضان 2024

وفق الحسابات الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان المبارك يكون الاثنين 11 مارس 2024 ويتبقى على هذا الموعد 27 يوم، ويكون موعد اذان الفجر في اليوم الاول من الشهر الكريم في تمام الساعة 4:43 صباحًا، ويكون موعد اذان المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءً.

موعد اذان المغرب في شهر رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445

آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445

آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445

آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445

آذان المغرب 6:13

الاثنين 22 رمضان 1445

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445

آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445

آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445

آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445

آذان المغرب 6:19