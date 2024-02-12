الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم كم شعبان 2024؟.. فضل الصيام في شهر شعبان 2024

الصيام فى شعبان 2024
الصيام فى شعبان 2024

تصدر البحث عن اليوم كم شعبان 2024 ؟ محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد أعلنت دار الإفتاء أن أمس الأحد هو أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، ويبحث الكثيرون عن دعاء شهر شعبان، وعن دعاء ليلة منتصف شعبان حيث لم يرد دعاء مخصص له، إلا أنه يُستحب ترديد دعاء رؤية الهلال بشكل عام.

اليوم كم شعبان  2024؟

ويتزامن اليوم الإثنين الموافق 11 فبراير مع الثاني من شعبان 2024، كما يتساءل المسلمون  عن موعد ليلة منتصف شعبان لعام 2024 من أهم الأحداث التي ينتظرها غالبية المسلمين حول العالم. يأتي هذا الموعد قبل ساعات من استطلاع هلال شهر شعبان، الذي يُعتبر بمثابة شهر الرحمات والنعم وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفقًا لما جاء عن النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام شهر شعبان لما فيه من بركات وفضل.

موعد ليلة منتصف شعبان 2024

 

موعد ليلة منتصف شعبان لعام 2024 يأتي بفضلها العظيم، حيث تبدأ هذه الليلة المباركة بعد مغيب شمس يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، وتستمر حتى فجر يوم الأحد، 25 من ذات الشهر، وهجريا، توافق هذه الليلة يوم 14 شعبان 1445، وتمتد إلى صباح يوم 15 شعبان 1445.

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فضل الصيام في شهر شعبان 2024

تعتبر صوم شهر شعبان من الأعمال المستحبة في الإسلام، حيث يُعدّ من الأشهر المباركة التي ينبغي على المسلمين استغلالها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا الشهر، حيث قال: "شعبان لتعظيم رمضان"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كاملًا، كما أفادت عائشة رضي الله عنها، وكان يصله بشهر رمضان.

 دعاء ليلة منتصف شعبان 2024 

- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

- اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

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