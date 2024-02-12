انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024
شهر شعبان 1445 هو أحد أهم الأشهر عند المسلمين لانه ترفع فيه الأعمال إلى الله كما أنه يسبق شهر رمضان مباشرة والذي له قدسية خاصة عند المسلمين، ويتابع المسلمون عدد أيام شهر شعبان لحساب كم باقي على شهر رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على رمضان.
انهارده كام شعبان 1445
حددت البحوث الفلكية انهارده كام شعبان 1445 وما يتوافق معه في الشهر الميلادي، ويوافق اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 اليوم الثاني في شهر شعبان عام 1445 وتأتي امساكية شهر شعبان 1445 كالتالي:
|الإثنين
|1445/8/2
|12 فبراير 2024
|الثلاثاء
|1445/8/3
|13 فبراير 2024
|الأربعاء
|1445/8/4
|14 فبراير 2024
|الخميس
|1445/8/5
|15 فبراير 2024
|الجمعة
|1445/8/6
|16 فبراير 2024
|السبت
|1445/8/7
|17 فبراير 2024
|الأحد
|1445/8/8
|18 فبراير 2024
|الإثنين
|1445/8/9
|19 فبراير 2024
|الثلاثاء
|1445/8/10
|20 فبراير 2024
|الأربعاء
|1445/8/11
|21 فبراير 2024
|الخميس
|1445/8/12
|22 فبراير 2024
|الجمعة
|1445/8/13
|23 فبراير 2024
|السبت
|1445/8/14
|24 فبراير 2024
|الأحد
|1445/8/15
|25 فبراير 2024
|الإثنين
|1445/8/16
|26 فبراير 2024
|الثلاثاء
|1445/8/17
|27 فبراير 2024
|الأربعاء
|1445/8/18
|28 فبراير 2024
|الخميس
|1445/8/19
|29 فبراير 2024
|الجمعة
|1445/8/20
|1 مارس 2024
|السبت
|1445/8/21
|2 مارس 2024
|الأحد
|1445/8/22
|3 مارس 2024
|الإثنين
|1445/8/23
|4 مارس 2024
|الثلاثاء
|1445/8/24
|5 مارس 2024
|الأربعاء
|1445/8/25
|6 مارس 2024
|الخميس
|1445/8/26
|7 مارس 2024
|الجمعة
|1445/8/27
|8 مارس 2024
|السبت
|1445/8/28
|9 مارس 2024
|الأحد
|1445/8/29
|10 مارس 2024
كم باقي على شهر رمضان 2024؟
حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان في 11 مارس المقبل، واليوم هو 12 فبراير 2024، وبالتالي يتبقى 28 يومًا على بداية شهر رمضان 2024، ولكن التاريخ الرسمي لبداية شهر رمضان سيُعلن من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري هلال شهر شعبان في مساء يوم الأحد 10 مارس 2024.