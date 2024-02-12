الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

شهر شعبان 1445 هو أحد أهم الأشهر عند المسلمين لانه ترفع فيه الأعمال إلى الله كما أنه يسبق شهر رمضان مباشرة والذي له قدسية خاصة عند المسلمين، ويتابع المسلمون عدد أيام شهر شعبان لحساب كم باقي على شهر رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على رمضان.

انهارده كام شعبان 1445 

حددت البحوث الفلكية انهارده كام شعبان 1445 وما يتوافق معه في الشهر الميلادي، ويوافق اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 اليوم الثاني في شهر شعبان عام 1445 وتأتي امساكية شهر شعبان 1445  كالتالي: 

الإثنين1445/8/212 فبراير 2024
الثلاثاء1445/8/313 فبراير 2024
الأربعاء1445/8/414 فبراير 2024
الخميس1445/8/515 فبراير 2024
الجمعة1445/8/616 فبراير 2024
السبت1445/8/717 فبراير 2024
الأحد1445/8/818 فبراير 2024
الإثنين1445/8/919 فبراير 2024
الثلاثاء1445/8/1020 فبراير 2024
الأربعاء1445/8/1121 فبراير 2024
الخميس1445/8/1222 فبراير 2024
الجمعة1445/8/1323 فبراير 2024
السبت1445/8/1424 فبراير 2024
الأحد1445/8/1525 فبراير 2024
الإثنين1445/8/1626 فبراير 2024
الثلاثاء1445/8/1727 فبراير 2024
الأربعاء1445/8/1828 فبراير 2024
الخميس1445/8/1929 فبراير 2024
الجمعة1445/8/201 مارس 2024
السبت1445/8/212 مارس 2024
الأحد1445/8/223 مارس 2024
الإثنين1445/8/234 مارس 2024
الثلاثاء1445/8/245 مارس 2024
الأربعاء1445/8/256 مارس 2024
الخميس1445/8/267 مارس 2024
الجمعة1445/8/278 مارس 2024
السبت1445/8/289 مارس 2024
الأحد1445/8/2910 مارس 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان في 11 مارس المقبل، واليوم هو 12 فبراير 2024، وبالتالي يتبقى 28 يومًا على بداية شهر رمضان 2024، ولكن التاريخ الرسمي لبداية شهر رمضان سيُعلن من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري هلال شهر شعبان في مساء يوم الأحد 10 مارس 2024.

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