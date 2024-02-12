انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024

شهر شعبان 1445 هو أحد أهم الأشهر عند المسلمين لانه ترفع فيه الأعمال إلى الله كما أنه يسبق شهر رمضان مباشرة والذي له قدسية خاصة عند المسلمين، ويتابع المسلمون عدد أيام شهر شعبان لحساب كم باقي على شهر رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على رمضان.

انهارده كام شعبان 1445

حددت البحوث الفلكية انهارده كام شعبان 1445 وما يتوافق معه في الشهر الميلادي، ويوافق اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 اليوم الثاني في شهر شعبان عام 1445 وتأتي امساكية شهر شعبان 1445 كالتالي:

الإثنين 1445/8/2 12 فبراير 2024 الثلاثاء 1445/8/3 13 فبراير 2024 الأربعاء 1445/8/4 14 فبراير 2024 الخميس 1445/8/5 15 فبراير 2024 الجمعة 1445/8/6 16 فبراير 2024 السبت 1445/8/7 17 فبراير 2024 الأحد 1445/8/8 18 فبراير 2024 الإثنين 1445/8/9 19 فبراير 2024 الثلاثاء 1445/8/10 20 فبراير 2024 الأربعاء 1445/8/11 21 فبراير 2024 الخميس 1445/8/12 22 فبراير 2024 الجمعة 1445/8/13 23 فبراير 2024 السبت 1445/8/14 24 فبراير 2024 الأحد 1445/8/15 25 فبراير 2024 الإثنين 1445/8/16 26 فبراير 2024 الثلاثاء 1445/8/17 27 فبراير 2024 الأربعاء 1445/8/18 28 فبراير 2024 الخميس 1445/8/19 29 فبراير 2024 الجمعة 1445/8/20 1 مارس 2024 السبت 1445/8/21 2 مارس 2024 الأحد 1445/8/22 3 مارس 2024 الإثنين 1445/8/23 4 مارس 2024 الثلاثاء 1445/8/24 5 مارس 2024 الأربعاء 1445/8/25 6 مارس 2024 الخميس 1445/8/26 7 مارس 2024 الجمعة 1445/8/27 8 مارس 2024 السبت 1445/8/28 9 مارس 2024 الأحد 1445/8/29 10 مارس 2024

كم باقي على شهر رمضان 2024؟

حددت البحوث الفلكية موعد بداية شهر رمضان في 11 مارس المقبل، واليوم هو 12 فبراير 2024، وبالتالي يتبقى 28 يومًا على بداية شهر رمضان 2024، ولكن التاريخ الرسمي لبداية شهر رمضان سيُعلن من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري هلال شهر شعبان في مساء يوم الأحد 10 مارس 2024.