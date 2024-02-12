قائمة أسعار ياميش رمضان 2024.. وسعر المكسرات في الأسواق

أسعار ياميش رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليًا، وذلك عقب استطلاع هلال شهر شعبان 1445 - 2024 حيث لم يعد يتبقى على شهر رمضان المبارك سوى أيام قليلة ويرغب الكثير من المواطنين في تخزين السلع الغذائية التي تكفيهم طوال أيام الشهر الفضيل.

أسعار ياميش رمضان 2024

عرضت الكثير من المحلات التجارية السلع الغذائية استعداد لشهر رمضان المبارك حيث تكون أعلى قدرة شرائية للمواطنين رغبة في شراء كافة احتياجاتهم من الأسواق لعدم إهدار الوقت والجهد طوال أيام الشهر الكريم والتفرغ للعبادة والصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى حيث جاءت أسعار ياميش رمضان 2024 كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو التمر من 40 لـ 150 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو الزبيب من 80 لـ 250 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو القراصية من 40 لـ 120 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 60 لـ 150 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 لـ 120 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو المشمشية من 200 لـ 149 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر القمر الدين وزن 400 جرام من 40 لـ 74 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو الزبيب التركي من 200 لـ 250 جنيه وفقا لجودته.

وصل سعر التين المجفف وزن 250 جرام إلى 126 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 200 لـ 240 جنيه وفقا لجودته.

أسعار مكسرات رمضان 2024

يتراوح سعر كيلو الكاجو من 300 لـ 650 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو اللوز من 250 لـ 550 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو الفستق من 350 لـ 600 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو البندق من 200 لـ 450 جنيه وفقا لجودته.

يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 220 لـ 400 جنيه وفقا لجودته.

وصل سعر المشمشية وزن 200 جرام إلى 149 جنيه وفقا لجودته.

وصل سعر التمر الهندي النخيل وزن 300 جرام إلى 37.95 جنيه.

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