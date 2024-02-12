الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024.. وسعر المكسرات في الأسواق

ياميش رمضان 2024
ياميش رمضان 2024

أسعار ياميش رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليًا، وذلك عقب استطلاع هلال شهر شعبان 1445 - 2024 حيث لم يعد يتبقى على شهر رمضان المبارك سوى أيام قليلة ويرغب الكثير من المواطنين في تخزين السلع الغذائية التي تكفيهم طوال أيام الشهر الفضيل.

أسعار ياميش رمضان 2024

عرضت الكثير من المحلات التجارية السلع الغذائية استعداد لشهر رمضان المبارك حيث تكون أعلى قدرة شرائية للمواطنين رغبة في شراء كافة احتياجاتهم من الأسواق لعدم إهدار الوقت والجهد طوال أيام الشهر الكريم والتفرغ للعبادة والصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى حيث جاءت أسعار ياميش رمضان 2024 كما يلي:-

  • يتراوح سعر كيلو التمر من 40 لـ 150 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو الزبيب من 80 لـ 250 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو القراصية من 40 لـ 120 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 60 لـ 150 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 لـ 120 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو المشمشية من 200 لـ 149 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر القمر الدين وزن 400 جرام  من 40 لـ 74 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو الزبيب التركي من 200 لـ 250 جنيه وفقا لجودته.
  • وصل سعر التين المجفف وزن 250 جرام إلى 126 جنيه.
  • يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 200 لـ 240 جنيه وفقا لجودته.

رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "مسار إجباري" (فيديو)

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان (إنفوجراف)

أسعار مكسرات رمضان 2024

  • يتراوح سعر كيلو الكاجو من 300 لـ 650 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو اللوز من 250 لـ 550 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو الفستق من 350 لـ 600 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو البندق من 200 لـ 450 جنيه وفقا لجودته.
  • يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 220 لـ 400 جنيه وفقا لجودته.
  • وصل سعر المشمشية وزن 200 جرام إلى 149 جنيه وفقا لجودته.
  • وصل سعر التمر الهندي النخيل وزن 300 جرام إلى 37.95 جنيه.
txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة (إنفوجراف)

txt

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

 

اقرأ أيضا 

أسعار فوانيس شهر رمضان 2024

أسعار ياميش رمضان 2024 أسعار ياميش رمضان ياميش رمضان ياميش شهر رمضان مكسرات رمضان 2024

مواد متعلقة

أسعار فوانيس رمضان 2024.. أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024.. والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. والقرارات المالية كاملة

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي.. وقيمة الزيادة في مارس 2024

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال