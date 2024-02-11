الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

ياميش رمضان
ياميش رمضان

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024  من المواضيع التى يتزايد عليها معدل البحث من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر: 

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024

سجل سعر كيلو التمر اليوم الي تنحو قيمة بين 40 جنيه مصري للنوع العادي و 150 جنيه للنوع الفاخر.

سجل سعر كيلو التين المجفف بين 60 جنيه و 150 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو  الخوخ المجفف بين 50 جنيه و 120 جنيه مصري.

سجل سعركيلو  الزبيب بين 80 جنيه للنوع السوري و جاء سعر 250 جنيه للنوع الإيراني.

سجل سعركيلو القراصيا بين 40 جنيه للنوع العادي و وجاء سعر 120 جنيه للنوع منزوع النوى.

سجل سعر لفة قمر الدين تتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو  المشمشية 200 جرام 149 جنيه مصري.

أسعار المكسرات رمضان 2024

وقد جاءت أسعار المكسرات رمضان 2024، فقد جاءت على النحو التالي:

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سجل سعر كيلو الفستق الحلبي اليوم الي نحو قيمة من 350 جنيه و 600 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو البندق اليوم الي نحو قيمة من 200 جنيه و 450 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو الكاجو اليوم الي نحو قيمة من 300 جنيه و 650 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو اللوز اليوم الي نحو قيمة من  250 جنيه و 550 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو عين الجمل اليوم الي نحو قيمة من 220 جنيه و 400 جنيه مصري.

سعر  رول قمر الدين 400 جرام 110 جنيهات.

وسعر لفة قمر الدين تتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيه حسب جودتها.

سعر المشمشية 200 جرام 149 جنيه.

سعر التمر الهندي النخيل 300 جرام 37.95 جنيه.

سعر كيلو الزبيب التركي 220 جنيها.

وسعر التين المجفف 250 جرام 126 جنيها.

سعر كيلو الزبيب الإيراني 240 جنيها.

سعر علبة تمر 700 جرام 70 جنيها.

رمضان 2024 سعر كيلو الزبيب سعر كيلو اللوز سعر كيلو الفستق أسعار المكسرات رمضان 2024 ياميش رمضان 2024

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قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

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