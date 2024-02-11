رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان (إنفوجراف)

يشارك مصطفى شعبان في سباق مسلسلات رمضان 2024 المقبل بخوضه بطولة مسلسل “المعلم” الذي يواصل تصوير مشاهده على قد وساق بقيادة المخرج مرقس عادل.

ويظهر شعبان خلال الأحداث بدور تاجر سمك يبحث عن خائن دمر تجارة والده ويدخل في صراعات وأزمات بسبب اصراره على الانتقام، ويصور مشاهد المسلسل في بعض المدن الساحلية نظرًا لطبيعة أحداث العمل.

“المعلم” بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.